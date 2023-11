Coppa Italia, il Rimini si guadagna il derby col Cesena: il gol di Capanni piega il Perugia

Il Rimini supera di misura il Perugia e si regala il derby a Cesena valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Dopo il Gubbio nel primo turno eliminatorio, il Rimini elimina quindi dalla Coppa un'altra umbra. Al primo affondo passano i romagnoli: è l'ottavo minuto quando Capanni con un'azione personale si accentra e infila il portiere ospite Abibi. Tanti cambi scelti da mister Troise: rispetto all'undici titolare visto contro la Spal, in campo si vedono soltanto Langella e Lepri. Una rete basta a guadagnarsi gli ottavi di finale, in programma il 28 o il 29 novembre al Manuzzi di Cesena. Lo scorso anno, nel derby di Coppa Italia (disputatosi al Neri il primo giorno di novembre) i biancorossi si imposero per 2-1.