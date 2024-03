Al Neri il Rimini torna a sorridere: sonoro 5-1 al Pescara in una gara scoppiettante

Dopo le 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Rimini ritrova la vittoria. Venerdì sera al Neri i biancorossi piegano 5-1 il Pescara e tornano in zona playoff, aspettando i risultati delle altre gare in programma nel weekend. Tante occasioni da entrambe le parti in una gara scoppiettante e con tante emozioni, alla fine i romagnoli hanno meritato i 3 punti. A segno Morra (doppietta), Delcarro, Lamesta e Ubaldi. Nel prossimo turno in programma domenica 24 marzo alle 14, il Rimini ospiterà al Neri l'Olbia.

Vicini al gol gli abruzzesi già al 3' con il tiro di Merola fuori di pochissimo. A passare in vantaggio sono però i romagnoli che al 7' la sbloccano con Delcarro, bravo a sfruttare il cross di Lamesta. Al 18' rigore per il Rimini dopo un tocco di mano di Di Pasquale sul cross di Lamesta: dal dischetto Morra non sbaglia e fa 2-0. Clamorosa chance sprecata da Delcarro (28'), che calcia altissimo in area da ottima posizione. Rigore anche per il Pescara al 28' dopo un fallo di mano di Tofanari su cross di Milani: dagli 11 metri Merola spiazza Colombi. 10 minuti dopo ancora il numero 10 ospite sfiora la doppietta in contropiede, calciando fuori di poco. Firma il tris Lamesta (49'), che sfrutta un lancio lungo, entra in area e buca Plizzari dopo averlo saltato. Sfiora l'eurogol Delcarro 5 minuti dopo con una semirovesciata su cross di Semeraro che sfiora il palo. Merola calcia a giro mandando fuori non di molto al 72. Il poker lo firma bomber Morra al minuto 74, su assist verticale di Lamesta. Meazzi calcia e, complice la deviazione di Semeraro, la sfera colpisce la traversa (78'). Ubaldi all'85' segna grazie all'assist de solito Lamesta a 2 minuti dall'ingresso in campo.