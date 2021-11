Solo un punto per il Rimini nel derby col Ravenna, a Mencagli risponde Calì nella ripresa

Termina 1-1 il derby romagnolo del Neri tra Rimini e Ravenna di fronte a circa 2300 spettatori, di cui 200 ospiti. Nel primo tempo i padroni di casa si rendono più pericolosi degli ospiti, sfruttando le combinazioni sull'asse Piscitella-Gabbianelli. La rete del vantaggio biancorosso la firma Mencagli, seppur in posizione di possibile fuorigioco, che sfrutta un rimpallo e supera Botti. La rete dell'1-1 è di Calì al minuto 71, abile di testa a insaccare su punizione battuta da Lussignoli. Con la contemporanea vittoria del Lentigione per 2-0 sulla Correggese, i biancorossi mantengono una sola lunghezza di vantaggio sugli emiliani, e sempre sei sui giallorossi. Nel prossimo turno i ragazzi di Gaburro saranno ospiti dell'Alcione.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri (37' st. Contessa); Greselin, Tanasa (41' st. Andreis), Panelli - Gabbianelli, Mencagli (20' st. Tomassini), Piscitella (27' st. Ferrara). In panchina: Piretro, Cuccato, Berghi, Pari, Germinale. All. Gaburro.

RAVENNA (4-2-3-1): Botti; Haruna, Polvani, Antonini Lui, Ercolani; Calì, Prati (41' st. Ceccuzzi), Lussignoli; Saporetti, Macri (20' st. Sylla, 45' st. Mascanzoni); Guidone. In panchina: Salvatori, De Angelis, Crispino, Nagy, Crocchianti, Angelini. All. Dossena.

ARBITRO: Castellone di Napoli (Pandolfo di Castelfranco Veneto e Sbardella di Belluno)

RETI: 43' pt. Mencagli, 25' st. Calì

AMMONITI: Calì, Adamu, Panelli, Gabbianelli