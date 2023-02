Un altro pareggio senza gol per il Rimini: i biancorossi sbattono sul muro del Siena

Un altro 0-0 per il Rimini, dopo quello rimediato a Pesaro. Al Neri - dove i biancorossi non vincono dal 10 dicembre - i padroni di casa impattano col Siena. C'è rammarico per le occasioni non sfruttate, nonostante i due legni colpiti dagli ospiti. Un punto che serve poco ad entrambe le formazioni, coi romagnoli sempre in zona playoff e in nona posizione, in attesa che si concluda la giornata con le ultime sfide. Domenica prossima la trasferta contro la Fermana.

La partita

Toscani vicini al vantaggio al 26', quando il tiro deviato di Meli colpisce due volte la traversa dopo essersi impennato. Al 43' si fanno vedere i biancorossi con Mencagli, che col mancino rasoterra manda fuori non di molto. In avvio di ripresa ancora l'attaccante dei padroni di casa ha una chance, ma non inquadra lo specchio su cross di Laverone. Spinge il Rimini e anche Santini di testa non trova la porta, al minuto 49. Al 78' Lanni salva sul tentativo di testa del neoentrato Vano, poi all'84' Collodel colpisce il palo sfiorando il vantaggio ospite.