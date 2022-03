Poker del Rimini al Borgo San Donnino, Ferrara fa doppietta

Continua la sua marcia il Rimini, che al Neri supera con un sonoro 4-0 il Borgo San Donnino e resta in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Ravenna, vittorioso per 3-0 contro la Bagnolese. Mencagli, Ferrara (doppietta) e Gabbianelli i marcatori di giornata, partita mai in discussione. Nel prossimo turno i biancorossi saranno di scena a Correggio.

La partita

Biancorossi avanti al 14', quando Piscitella serve Kamara, che a sua volta trova bomber Mencagli, primo marcatore della gara. Al 36' viene ammonito Haveri, che essendo diffidato salterà il prossimo turno di campionato. Ci prova poi Gabbianelli su punizione al 41', Paganelli para in due tempi. Al 73' il Rimini mette in ghiaccio la partita: Gabbianelli pesca Ferrara, che elude la marcatura di due difensori e buca l'estremo difensore ospite. All'85' Gabbianelli si procura un rigore e va alla battuta, facendo 3-0. Al 91' c'è spazio per la doppietta di Ferrara, che servito davanti a Paganelli non sbaglia.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Pietrangeli (dall'8' st Pecci), Panelli, Carboni, Haveri; Kamara (dall'8' st Deratti), Callegaro (dall'8' st Torelli), Greselin; Gabbianelli (dal 42' st Pari), Mencagli, Piscitella (dal 24' st Ferrara). In panchina: Piretro, Lo Duca, Cuccato; Tonelli, Pari; Ferrara, Pecci, Germinale. All. Gaburro.

BORGO SAN DONNINO (4-3-1-2): Paganelli; Zambruno (3' st Battini), Som, Casarini, Vecchi (dal 29' pt Dodi); Finocchio, Rossi, Bangu; Mehmetaj; Petronelli (dal 30' st Soregaroli), Otranto Godano. In panchina: Ballotta, Nuzzo, Hoxha, Alfieri, Bisagni, Vascelli. All. Nicolini.

ARBITRO: Angelillo di Nola (Riganò di Chiari - Prestini di Pavia)

RETI: 14' pt Mencagli, 28' st Ferrara, 40' st Gabbianelli (R), 46' st Ferrara

AMMONITI: Mencagli, Gabbianelli, Kamara, Rossi, Greselin