Dopo il "ritiro" a Valbonella, per i baby calciatori scocca l'ora della "Sanlo Summer Night"

E’ stata una prima parte di estate entusiasmante per il San Lorenzo che dopo il termine della stagione calcistica ha dato il via ad una serie di iniziative che hanno coinvolto i tanti ragazzi del settore giovanile e che proseguirà con feste, open day e tante novità.

E’ appena rientrato dalla vacanza sportiva a Valbonella il gruppo baby di 2015/14/13 che ha trascorso sei giorni di calcio, passeggiate, giochi e divertimento sulle colline romagnole insieme ai due responsabili Manzaroli e Ortalli e agli mister rossoblu. A giugno invece era stato il turno dei più grandi che avevano passato una settimana in “ritiro calcistico” sulle Dolomiti (a Brentonico): in totale sono stati più di 60 i ragazzi coinvolti nelle due vacanze, novità assoluta della stagione. “E’ stata una soddisfazione enorme per noi – commentano Manzaroli e Ortalli – ci tenevamo tanto a vivere insieme ai ragazzi queste esperienze”. “Ringraziamo i genitori che ci hanno affidato i propri figli e ci hanno supportato in tutto – proseguono i due responsabili – non era scontato al primo anno avere così tante adesioni, ma la grande famiglia del San Lorenzo ancora una volta ha fatto la differenza”.

Ma l’estate del San Lorenzo non termina qua. Tutti i giorni prosegue il Sanlo Summer Camp, il centro estivo dedicato a bambini/ragazzi (anche non iscritti a calcio) dai 6 ai 12 anni, il lunedì e il mercoledì alle 17 invece continuano gli allenamenti del Calcio d’Estate con focus su tecnica e motoria curati da Manzaroli ed Ortalli. Nel frattempo i due responsabili si stanno impegnando per programmare al meglio la nuova stagione e sono ormai definiti tutti gli staff tecnici che scenderanno in campo da fine agosto con i ragazzi: tante le conferme e tante anche le nuove figure visti i grandi numeri della passata stagione e per garantire il giusto rapporto giocatori/allenatori.

Mercoledì 26 luglio sarà l’occasione per presentare a tutte le famiglie le novità della nuova stagione, i nuovi allenatori e mangiare una fetta di cocomero in compagnia nella “Sanlo Summer Night”: dalle 20.30 i bambini/ragazzi potranno giocare in campo mentre mister e genitori si ritroveranno nel grande prato esterno. Dopo Ferragosto poi via agli open day e sono in arrivo altre novità e sorprese.