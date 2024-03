Il Rivazzurra in partenza per la due giorni di Monaco, giocherà il torneo giovanile del Bayern

Il Rivazzurra Calcio è in partenza per la due giorni di Monaco di Baviera di fine mese: il torneo internazionale giovanile Bayern Trophy a cui partecipano 200 club. Sono 50 i giocatori riminesi in campo tra Under 14, Under 13 e Under 10, il capo delegazione è il responsabile del settore giovanile Raffaele Gennaro. “Una ulteriore esperienza dopo quella della Spagna del 2023 – spiega Gennaro –; sarà utile ai ragazzi sia sotto il profilo tecnico per confrontarsi con altre realtà, sia culturale. E siamo al lavoro già per il 2025: saremo di scena ad Amsterdam”.

E' stata una stagione da incorniciare per il Rivazzurra. Il numero dei tesserati è raddoppiato arrivando a 150; dopo alcuni anni di assenza, una squadra – la Under 14 – ha partecipato ad un campionato provinciale e dopo un avvio complicato, la squadra di Giuseppe Ciotti ha scalato la classifica e nelle ultime cinque partite ha ottenuto cinque vittorie posizionandosi in classifica alle spalle delle prime. In campo anche la Under 13 (a nove), alla seconda stagione, allenata da Marcello Danese, che sta raccogliendo i frutti di un intenso e costante lavoro.

E' cresciuto lo staff. Tra allenatori e collaboratori – c'è anche il preparatore atletico e l'allenatore dei portieri – sono una dozzina al lavoro sul campo. Per alzare l'asticella, a beneficio dei tecnici è stata messa in campo una proficua collaborazione con la scuola di Tecnica Calcistica Lunardini Skills: lo staff Lunardini Skills, periodicamente, è sul campo al fianco degli allenatori del Rivazzurra con i quali condividono delle linee guida di lavoro specifico relativo alla tecnica individuale e rispettivi ruoli.

“In estate, visto che verrà rifatto il manto sintetico dell'impianto di Miramare, uno dei due che utilizziamo per l'attività, il Rivazzurra non organizzerà l'abituale camp; i nostri ragazzi parteciperanno a quello organizzato da Lunardini con una tariffa speciale” spiega Raffaele Gennaro che recentemente ha accompagnato i suoi ragazzi all'Orogel Stadium Manuzzi di Cesena su invito della Figc in occasione della partita di qualificazione per l'Europeo Under 21 Italia-Lettonia.

Le squadre

Oltre ad Under 14 e Under 13 il Rivazzurra ha allestito gruppi Under 11 (Pulcini secondo anno), Under 10 (primo anno), Primi Calci (2015-2016) e Piccoli Amici (2017-2018).

“L'ottimo lavoro di questi anni sta ripagando non solo per il numero di iscrizioni ma anche per l'interesse verso il Rivazzurra da parte di club professionistici e semipro - rivela il responsabile del settore giovanile che ha in Piero Cancellieri e in Mara Campidelli due figure importanti di riferimento, il primo sotto l'aspetto tecnico, la seconda per la parte organizzativa e amministrativa. – Inoltre cinque giocatori sono stati convocati allo stage della Rappresentativa Provinciale FIGC e uno partecipa al torneo Pecci di Bellaria riservato ai Giovanissimi. Attorno alla nostra realtà che ha nelle frazioni di Bellariva, Rivazzurra e Miramare il massimo seguito, si è inoltre creata anche un nutrito seguito di sponsor che ci segue con passione e che ringraziamo”. Insomma, la famiglia del Rivazzurra si allarga.

Il futuro

Il club è già al lavoro per la prossima stagione. Saranno due le squadre Under 14 ai nastri di partenza: quella primo anno (2011) e quella seconda anno (2010). Sarà rafforzata la sinergia con il Rimini Calcio a 5 abbozzata in questa stagione: riguarda i ragazzi dell'Under 14 che si allenano periodicamente con gli amici del calcetto. Già, perché secondo gli addetti ai lavori calcio e futsal hanno sfumature in comune per cui per i giovani calciatori è quanto mai utile approcciarsi alla disciplina del calcio a 5 per carpirne i segreti.