Promozione, il S. Ermete supera il Granata con un rocambolesco 3-2

Vittoria meritata per il S.Ermete, che batte 3-2 il Granata. Dopo essere andato sotto per un tiro cross di Ronchi, l'undici biancoverde non si disunisce e pareggia a fine primo tempo grazie a Fuchi, che raccoglie palla in area ed è svelto a battere Giustore. Nel secondo tempo S.Ermete in vantaggio grazie ad un gran tiro da fuori di Marconi. Passano due minuti e Ambrosini pareggia di testa su azione d'angolo. I padroni di casa continuano a cercare il gol alla vittoria che arriva sempre grazie a Marconi, che conclude in rete dopo una triangolazione con Mezgour.

Tabellino

S.Ermete 3 (45' Fuchi, 53' Marconi, 77' Marconi)

Granata 2 (15' Ronchi, 55' Ambrosini)

S.Ermete: Romani, Bonifazi, Baffoni, Righetti, Merendino, Braschi (60' Contadini), Betti (75' Benvenuti), Marconi, D'Elia (60' Mezgour), Fuchi (80' Sartini), Noschese. Panchina: Donini, Gattei, Marcaccio, Bonetti. All. Righetti.

Granata: Giustore, Lelli, Arfilli (80' DeRosa), Braccini, Asslani, Baldani, Giannini, Campinoti, Ambrosini, Boni, Ronchi (70' Brighi). Panchina: Miraglia, Ugone, Silighini, Sacchetti, Pellegrini, Caporali, Vitali. All. Cantoni.

Arbitro: Maselli di Bologna