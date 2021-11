Promozione, S. Ermete a Mercato Saraceno per ritrovare i 3 punti

Per la dodicesima giornata del campionato di Promozione Girone F, il S. Ermete è atteso dalla trasferta con la Due Emme. La formazione di Righetti ha conosciuto il primo stop sotto la sua gestione nel turno precedente, venendo sconfitto di misura dall’Asar Riccione. I verdi sono tornati a giocare nella loro tana, al S. Ermete Stadium: rimane attualmente una pista probabile quella di abbandonare definitivamente l’impianto di Spadarolo. Nell’ultima gara ha ben impressionato l’attaccante Noschese, tra i più pericolosi dei suoi nel cercare di ristabilire la parità in campo. La squadra in settimana si è allenata al meglio, desiderosa di un pronto riscatto.

La Due Emme di Andrea Rossi ha avuto un andamento regolare verso il traguardo della salvezza. I biancorossi rispetto alle altre hanno una gara da recuperare, quella con la capolista Gambettola. La squadra di Mercato Saraceno fino a questo momento ha ottenuti punti importanti per la lotta salvezza contro concorrenti dirette come Gatteo e Spontricciolo, togliendosi nel contempo lo sfizio di bloccare sul pari formazioni come Torconca e Bellaria Igea Marina, culminando l’exploit in fatto di imprese, con la vittoria in esterna sulla Vis Misano. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta con la capolista Pietracuta. Da monitorare l’attaccante Emanuele Gregori, vice capocannoniere del torneo a quota nove centri, dietro il solo Pasolini del Torconca fermo ad undici. Nove dei dodici centri realizzati in stagione sono proprio a cura dell’attaccante della Due Emme, che purtroppo registra un dato negati in fatto di reti subite, ben tredici al momento, una in più di quelle realizzate. Un cammino fino a questo momento che vanta uno score di tre successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte con all’attivo dodici punti, attualmente al quart’ultimo posto della graduatoria.