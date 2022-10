Promozione, il Sant'Ermete ospita il Cervia per ritrovare la vittoria

Il S. Ermete, allo “Stadium” riceve il Cervia. I verdi arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo del quale raccolto in trasferta sul campo del Torconca, il primo dei cinque punti attuali ottenuti lontano dal campo amico. In casa propria la squadra di Mancini proverà a dare una sterzata alla stagione avendo fin qui realizzato buone prove. Oltre alla vittoria i verdi vorrebbero dare continuità alle prestazioni e nei risultati muovendo la classifica seppure a piccoli passi. In settimana, non a caso, il presidente Martino ha chiamato tutti a raccolta, una sorta di legame tra dirigenza e squadra che permetta all’ambiente di essere ulteriormente tranquillo e carico perché a Cattolica si era visto qualche atteggiamento di nervosismo non gradito al club.

Tre punti di distanza separano le due formazioni in classifica. Il Cervia ha ottenuto uno score che corrisponde a due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte. Tredici le reti siglate contro le quindici subite. Gli otto punti conquistati sono arrivati in gran parte a domicilio. Le vittorie con Meldola e Torconca, unite al pareggio con la Due Emme hanno fruttato sette degli otto punti totali mentre in esterna, un solo punto raccolto, sul difficile campo di Misano. La pesante sconfitta all’esordio con la Sampierana (4-1) è stata riscattata prontamente sette giorni dopo in casa con il Meldola (4-2). Ex della sfida è l’attuale capocannoniere del Cervia, l’attaccante Filippo Mancini. Dopo alcune stagioni passate al Granata da protagonista assoluto nelle serie inferiori, l’attaccante è salito in Promozione con le maglie di S. Ermete e Novafeltria, alcune difficoltà iniziali hanno impedito di esprimere il proprio valore ritrovato a Cervia.