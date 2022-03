Promozione, il Sant'Ermete riesce a evitare la sconfitta contro il fanalino di coda Gatteo nell'ultimo quarto d'ora

Pareggio raggiunto in extremis dal S.Ermete ai danni di un ingenuo Gatteo, che passa in vantaggio su rigore dopo venticinque minuti con Ndyaie, e al quinto del secondo tempo raddoppia su dormita della difesa locale. Il S.Ermete sbaglia un rigore alla mezzora con Fuchi, ma accorcia le distanze prima con D'Elia su calcio d'angolo, e poi pareggia con Fuchi di testa su assist di D'Elia. Un punto da non buttare per come si era messa la gara, ma contro l'ultima della classe i biancoverdi avrebbero dovuto centrare quei 3 punti per ritrovare, almeno momenataneamente, la zona playoff.

Tabellino

S.ERMETE 2 (77' D'Elia, 84' Fuchi)

GATTEO 2 (25' Ndyaie, 49' Ndyaie)

S.ERMETE Donini, Braschi (53' Sartini), Merendino, Gattei, Contadini (70' Benvenuti), D'Elia, Noschese (65' Baffoni), Marcaccio (46' Bonifazi), Mezgour, Marconi, Fuchi. Panchina: Romani, Dente, Canducci, Albini.

All. Righetti.

GATTEO Niang, Giunchi, Cordatore, Sardagna (50' Mercuri), Muccioli, (84' Raziki), Cordatore S, Zahir, Ndoja (85' Ennoamani), Lecce (81' Tappi), Ndyaie Biondini. Panchina: Platia, Violetti, Francisconi. All. Pessina.

Arbitro: Torricella di Ravenna