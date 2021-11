Santarcangelo impegnato a Sant'Agata Feltria, Mugellesi: "Un'occasione per portare a casa i 3 punti"

Nona giornata di campionato per lo Young Santarcangelo che sabato alle ore 14.30 sarà di scena presso lo Stadio Comunale di Sant’Agata Feltria (Via del tiro a segno) per la sfida contro la Santagatese, formazione occupante la penultima posizione in classifica. Alla vigilia della gara, mister Giacomo Mugellesi ricorda il confronto in Coppa che ha visto la larga vittoria dei gialloblù, ma sabato sarà un'altra partita: "Per quel che ci riguarda ogni partita in trasferta è un’occasione per portare a casa i 3 punti. Domani sarà una partita diversa rispetto a quella giocata in Coppa: è un periodo diverso con altri tipi di motivazioni. L’obiettivo per noi è quello di dare continuità alle prestazioni, il risultato poi è la conseguenza di tanti fattori".

“Finora non siamo riusciti a cogliere i 3 punti fuori casa - analizza il tecnico - perché siamo stati superficiali in tante occasioni da gol e penso che un po’ di sfortuna ci abbia accompagnato, abbiamo avuto il rammarico di non aver vinto ogni partita. Se saremo più bravi e magari anche un po’ più fortunati sono sicuro che le cose miglioreranno perchè abbiamo dei giocatori all’altezza del compito che è stato loro assegnato.” Mancano solo 3 giornate al termine del girone d'andata e alla sosta. “L’obiettivo rimane sempre lo stesso, non dobbiamo guardare troppo avanti bensì affrontare partita per partita. Noi dobbiamo farci trovare pronti ogni sabato, i conti poi si faranno alla fine: vedremo dove saremo quando il campionato sarà finito", conclude Mugellesi.