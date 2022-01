Green pass rafforzato per gli over 12, il Santarcangelo non ci sta: "Condividere le emozioni, ma senza discriminazioni"

Dal 10 gennaio gli atleti che hanno almeno 12 anni devono essere in possesso del green pass rafforzato per continuare a giocare con la propria squadra. Questa nuova regola ha creato tanti malumori all'interno dei club, soprattutto nella gestione delle categorie coi giovani dai 12 ai 15 anni, la fascia d'età col minor tasso di vaccinazione. Anche il Santarcangelo si schiera con le società contrarie a questo obbligo, e chiarisce la propria posizione con una nota: "Dal 10 Gennaio, F.C. Young Santarcangelo, come tante altre società sportive, si trova a vivere in una situazione che, stante le attuali regole sanitarie che disciplinano lo sport, limita la possibilità di prendere parte all’attività sportiva, ai ragazzi non in possesso di idonea certificazione verde".

"La nostra società - si legge - crede fortemente che i ragazzi debbano riappropriarsi della propria vita, ci auspichiamo che lo possano fare, condividendo le emozioni assieme ai loro compagni, indistintamente, senza discriminazioni". Il club sottolinea infine che non appoggerà iniziative intraprtese a livello personale.