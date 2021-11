Il primo hurrà esterno il Santarcangelo lo ottiene con una goleada: Santagatese travolta 6-0

Prima vittoria fuori casa per lo Young Santarcangelo e secondo successo consecutivo per i gialloblù, che anche sul campo della Santagatese fanno valere la loro superiorità, gonfiano a ripetizione la rete avversaria ed ottengono i primi tre punti lontano dal CPB Stadium V. Mazzola. I ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi restano a -4 dalla capolista Around Sport, che deve recuperare ancora una partita. La partita viene già seriamente indirizzata nei primi 20′ con lo Young Santarcangelo che approfitta di un ispirato Molari (tripletta nel solo primo tempo) e l’inserimento vincente di Dospinescu sull’assist di Lombardi. Al rientro dagli spogliatoi trova la sua prima gioia con la maglia gialloblù El Bachra che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, complice anche la deviazione di un difensore della Santagatese, mentre nel finale Depaoli appoggia comodamente in rete dopo la respinta corta di Acciai sul tiro di Rocchi. Il match finisce 0-6.

Il commento di mister Mugellesi

"Oggi è stata una buonissima prestazione dei ragazzi, si sono fatti trovare pronti nei momenti decisivi della partita e sono stati propositivi: abbiamo giocato bene il nostro tipo di calcio. Come dico sempre, se giochi bene la partita e ti fai trovare pronto e determinato nei momenti che contano ci sono molte possibilità di vincere ed oggi è stato così. Questa vittoria in trasferta è un giusto premio per i ragazzi perchè fanno tanti sacrifici e s’impegnano sempre fino alla morte: oggi sono contento per loro, dedichiamo la vittoria al gruppo squadra perchè ne avevamo bisogno e dà continuità di prestazioni e risultati. Adesso dobbiamo mettere la testa sulla partita di Coppa mercoledì, è decisiva perchè se vinciamo siamo in semifinale: andiamo avanti col nostro lavoro".

Il tabellino

SANTAGATESE: Acciai E., Cappelli R., Sina, Russo, Enache (26’ ST, Vicini (24’ Acciai R.), ST Moretti), Franciosi (30’ ST Giannilivigni), Simoncini (1’ ST Enacle), Stoppa (42’ ST Savini), Salvi (C), Bartolini. A disp.: Mazzini, Marani, Urbini. All. Cappelli A.



YOUNG SANTARCANGELO: Piscaglia, Siboni, Magnani, Zavattini, Casali, Succi (C) (14’ ST Venturini), Cipelletti (14’ ST Aliu), Canarecci (21’ ST Rocchi), Molari (21’ ST Depaoli), Dospinescu (1’ ST El Bachra), Lombardi. A disp.: Lanci, Fornari, Rucaj, Azzurro. All. Mugellesi.



ARBITRO: Michele Giorgini (Cesena).



AMMONITI: 15’ PT Vicini, 43’ PT Zavattini, 4’ ST Salvi, 28’ ST Sina.



RETI: 7’ PT Molari, 16’ PT Molari (R), 19’ PT Dospinescu, 32’ PT Molari, 2’ ST El Bachra, 41’ ST Depaoli.