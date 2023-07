Calcio, Scalini è un nuovo centrocampista dello United Riccione

Il centrocampista centrale emiliano-romagnolo Nicolò Scalini ha raggiunto giovedì con il Presidente Pasquale Cassese l’accordo che lo legherà allo United Riccione per la prossima stagione. Scalini, classe ‘95, arriva da due ottime stagioni al Forlì (43 presenze, una rete e 10 assist). In passato ha vestito anche le maglie di Lentigione, Axys Zola, Massese, Imolese, Torres e Bologna. Proprio con il Bologna vanta una presenza in Serie B. “Sono felice di aver scelto lo United Riccione, una società lavora in maniera seria e che ha creato le basi per una grande stagione. La dirigenza che lavora sodo per raggiungere i più ambiziosi obiettivi e io sono felice di far parte del loro progetto”.