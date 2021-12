Tante occasioni, zero concretezza: pareggio a occhiali per il Rimini col Seravezza

Squadra in casa

Squadra in casa Seravezza

Tante occasioni da ambe le parti, ma si chiude a reti inviolate la sfida in terra toscana tra Seravezza e Rimini. Con la contemporanea vittoria per 4-0 del Lentigione sull'Alcione, il vantaggio dei biancorossi sulla vicecapolista emiliana è di 4 punti, ma i secondi hanno una gara in meno. Mercoledì prossimo al Neri arriverà il Sasso Marconi.

Il Rimini ha il pallino del gioco sin dall'inizio, la prima conclusione è di Ferrara dopo 6' e finisce a lato. Pericolosi i toscani al 19' con Rodriguez, che mette fuori con una girata al volo. Grandissimo intervento di Marietta al 34', che salva su colpo di testa di Bortoletti dopo un calcio d'angolo. Vicini al gol gli ospiti al 62' con Ferrara, che davanti a Lagomarsini non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Chance per i padroni di casa, ma Benedetti a tu per tu con Marietta alza troppo la mira. All'84' Cavalli pesca Rodriguez, il suo colpo di testa finisce fuori di un soffio.

Tabellino

SERAVEZZA (4-3-1-2): Lagomarsini; Cavalli, Zanoli, Maccabruni, Diana; Bedini, Vietina, Bortoletti; Saporiti (80' Fantini); Benedetti, Rodriguez. In panchina: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Mancino, Maffei, Turco, Da Pozzo, Marchini. All. Incerti

RIMINI (4-3-1-2): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri; Greselin, Tanasa (78' Andreis), Tonelli; Gabbianelli; Mencagli (57' Germinale), Ferrara. In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Pari, Kamara, Isaia, Pecci. All. Gaburro.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia

AMMONITI: Bedini, Rodriguez, Tonelli, Germinale.