Serie C femminile, il Riccione raccoglie un punto prezioso dalla trasferta di Trieste

Pareggio esterno per la squadra romagnola del Riccione che raccoglie un punto prezioso dalla trasferta di Trieste della serie C femminile. All’iniziale vantaggio friulano, replica delle biancocelesti con Uzqueda con la gara che termina in parità sul punteggio di 1-1. In virtù di questo risultato il Riccione raggiunge quota 7 in classifica con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Nel prossimo turno è in programma la sfida casalinga con il Vicenza.

Di seguito le dichiarazioni del mister Genovesio: “E' stata una partita ben interpretata con agonismo e buona qualità e dove abbiamo creato numerose occasioni. Purtroppo gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Nonostante lo svantaggio la squadra ha saputo reagire e mantenere il controllo del gioco riuscendo a trovare il pareggio con Uzqueda su punizione. Anche se rammaricato per il pareggio ritengo che la squadra abbia intrapreso la strada giusta”.

Risultati 4^ giornata: Bologna-Orvieto 4-1; Jesina-Venezia F.C. 1-1; Meran-Villorba 7-3; Portogruaro-Lumezzane 0-4; Rinascita Doccia-Sambenedettese 4-1; Triestina-Riccione 1-1; Venezia Calcio-Padova 2-3; Vicenza-Lebowski 0-1.

La classifica: Merano e Lumezzane 12 punti; Jesina e Bologna 10; Padova 9; Venezia e Riccione 7; Lebowski 4; Venezia Cf, Vicenza, Villorba, Portogruaro, Rinascita Doccia e Sambenedettese 3; Triestina 2; Orvieto 1.