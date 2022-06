Il Rimini riparte dall'attacco, dopo mister Gaburro arriva la conferma anche di Gabbianelli

Dopo la visita in Lega a Firenze per completare l'iscrizione alla prossima serie C, dopo la conferma di mister Marco Gaburro, arriva anche il primo annuncio ufficiale in vista della rosa 2022/2023. Il Rimini Football Club è felice di annunciare che l’attaccante Gianmarco Gabbianelli ha rinnovato il contratto sino a giugno 2024. Queste le parole di Gianmarco Gabbianelli dopo la firma sul contratto: "Sono contento di restare in biancorosso, la mia priorità era rimanere qua per dare continuità al lavoro fatto nell’ultima stagione". Nato a Fano nel 1994 Gabbianelli nell'ultima stagione ha realizzato 13 reti, vanta esperienze in serie C maturate due stagioni fa Albinoleffe e nel passato anche nelle fila Fano, Prato e Pro Patria.