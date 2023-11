Il Rimini torna da Vercelli coi 3 punti: Sestri Levante battuto di misura nel finale

Quinto risultato utile consecutivo per il Rimini, che a 3 giorni di distanza dal pareggio per 1-1 di Pescara torna coi 3 punti dal Piola di Vercelli, battendo il Sestri Levante di misura grazie a una rete al 90' di Ubaldi. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, vicini al gol con le conclusioni di Parlanti e Sandri. Una chance anche per i romagnoli al 43' con Morra, che in girata mette fuori di poco. Miracolo del portiere Anacoura al 42', che con la mano di richiamo toglie dall'incrocio il tiro a giro di Lamesta. L'estremo difensore si supera ancora al 70', questa volta sul tentativo di Morra. Il gol dei 3 punti lo firma Ubaldi al 90' con una conclusione angolata dove Anacoura non può arrivare. Biancorossi che si portano a 15 punti in classifica ed escono finalmente dalla zona rossa, la più alta posizione dei playout è infatti distante 3 lunghezze. Rimini ancora in campo sabato 25 novembre, questa volta al Neri, contro la Fermana.