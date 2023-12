Settore giovanile San Lorenzo, festa di Natale per 200 baby calciatori

Calcio e divertimento, questi gli ingredienti principali della festa di Natale del settore giovanile del San Lorenzo che si è tenuta domenica al campo di via Bergamo e ha visto protagonisti gli oltre 200 bambini del settore giovanile del San Lorenzo insieme alle proprie famiglie. “E’ stata una domenica speciale per tutti noi – commentano il presidente Pruccoli e i due responsabili Manzaroli e Ortalli – che corona una prima parte di stagione davvero fantastica”.

Numeri in crescita e un progetto che ogni anno si arricchisce: “Anche quest’anno sono aumentati i ragazzi e ci siamo strutturati con uno staff di allenatori di primo livello – commentano – ma anche con tante iniziative che completano l’offerta tecnica con una più sociale e volta a far squadra che coinvolge le famiglie, per noi un punto imprescindibile per chi fa sport”.

La festa sul campo principale di via Bergamo ha avuto come protagonisti i ragazzi del settore giovanile (dal 2010 al 2018) che si sono divertiti in mini tornei divisi per età sotto gli occhi attenti dello staff tecnico e delle decine di genitori presenti sulle tribune. Prima del via è intervenuto il delegato della Figc Rimini Sergio Franco che ha salutato i ragazzi sottolineando quanto sia importante divertirsi giocando a calcio, un aspetto che tutte le Scuole Calcio devono tenere sempre presente.

Durante le partite ha portato il suo saluto l’assessore allo Sport Simone Imola: “E’ stata una mattina di festa, un campo pieno di bambini che si sono divertiti ed hanno giocato assieme. Una realtà, quella del San Lorenzo, che sta crescendo sempre di più grazie al buon lavoro svolto da tutta la società e ai tecnici che seguono con passione il settore giovanile”.

Al termine delle partite tutti i ragazzi sono stati accompagnati dai mister nel prato fuori dagli spogliatoi dove si è tenuto il rinfresco organizzato dai tanti soci/volontari che si prodigano quotidianamente in società ed è stato consegnato il regalo ai giocatori, una borraccia in alluminio personalizzata.

Il momento del rinfresco è stata occasione anche per scambiarsi gli auguri alla presenza della sindaca Daniela Angelini che ha salutato famiglie e ragazzi: “E’ veramente uno spettacolo vedere così tanti bambini e ragazzi giocare e divertirsi, faccio i complimenti al San Lorenzo per quanto sta facendo e alle famiglie che immagino facciano sacrifici ogni giorno per fare svolgere attività ai propri figli. Parlo da mamma oltre che da Sindaca e credo che lo sport sia fondamentale per la crescita dei ragazzi, realtà come il San Lorenzo sono un punto di riferimento prezioso della nostra società”.