Zaccagno cala la saracinesca: il Rimini torna con un punto da Siena grazie al suo portiere

Un punto d'oro quello conquistato dal Rimini a Siena. Nel turno infrasettimanale, i biancorossi non riescono mai a creare pericoli alla retroguardia toscana, ma portano a casa lo 0-0 grazie a uno Zaccagno in serata di grazia, insuperabile anche sui colpi a botta sicura nel finale di gara. Prosegue quindi la striscia di risultati positivi del Rimini, questo è il quinto consecutivo se si conta anche la trasferta vincente di Ancona in Coppa Italia. I romagnoli restano in terza posizione a quota 17 e accorciano sulla coppia Fiorenzuola-Reggiana (in testa con 18 punti), viste le sconfitte delle emiliane rispettivamente contro Gubbio e Cesena, ma vengono raggiunti da Gubbio e Virtus Entella. Domenica (ore 17:30) al Neri arriva la Fermana, che nel turno infrasettimanale ha pareggiato 1-1 contro il San Donato Tavarnelle.

La partita

Per tutta la gara sono i toscani a creare le occasioni da gol: già al primo minuto i bianconeri sfiorano il vantaggio con Favalli, che di testa su cross di Castorani non trova la porta. Alla stessa maniera ci provano prima Paloschi al 22', poi Buglio al 28', ma anche loro non inquadrano lo specchio. Il primo tempo si chiude senza reti e pericoli creati da parte degli ospiti.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo: al 54' Zaccagno salva su Favalli, poi Silvestri di testa manda a lato. Rimini sempre attendista, il Siena fa la partita e prova a impensierire la retroguardia romagnola, ma fatica nel trovare precisione sotto porta: al 69' Paloschi di testa non riesce a trovare il bersaglio grosso. Sale poi in cattedra il portiere del Rimini Zaccagno: al 77' salva sul colpo di testa di Silvestri, poi all'84' compie un doppio miracolo su due conclusioni da distanza ravvicinata prima di Meli, poi di Favalli. Nulla accade nei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Rimini porta a casa un punto grazie al suo portiere.