Talento in campo e negli studi: laurea con 110/110 per Simone Tonelli

L'attaccante del Rimini Simone Tonelli ha discusso venerdi 5 novembre, in modalità telematica, la propria tesi di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie, conseguendo la votazione di 110/110. Un talento in campo e negli studi dunque il classe '91 ex Cesena e Forlì. "A nome di tutto il Rimini FC - scrive la società - e dei tifosi biancorossi, congratulazioni Dottor Tonelli!".