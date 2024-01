Serie D, lo United Riccione espugna Sora in rimonta con rete decisiva al 95'

Crederci fino alla fine. Lo United Riccione batte 2-1 il Sora in rimonta con una rete di Capitan Syku al 95’ quando il difensore, rientrato dopo quasi due mesi di stop, devia in rete una punizione “pennellata” di Caponi. Il Sora parte meglio e al 10′ una sponda di Didio innesca Tribelli, che avanza, entra in area e tira, Rossi controlla senza problemi. Al 22′ il vantaggio bianconero: assist di Di Gilio per l’inserimento di Jirillo, che stoppa di petto e trafigge Rossi per l’1-0. Al 25′ ancora Sora pericoloso sempre sull’asse Di Gilio-Jirillo. Al 28′ si fa pericoloso lo United Riccione con Tonelli che serve Maio, colpo di testa inchiodato sulla linea di porta da Crispino. La formazione di Riolfo insiste e al 38′ trova il pari con Maio che insacca in rete dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa le prime azioni sono dei padroni di casa, al 1’ Didio protesta per un contrasto in area che il direttore di gara giudica regolare, poi ci prova Mastrantoni dal limite con Rossi che non si fa sorprendere e respinge il pallone. Al 7′ risponde lo United con Samb, la cui girata è di poco alta. La ripresa si caratterizza più per tensioni, proteste e tatticismi che per il bel gioco ma se lo United Riccione da sempre l’impressione di provarci i padroni di casa sembrano invece accontentarsi del pari. Al 47′ Gubellini trova Rossi pronto sul suo diagonale, dalla parte opposta su una punizione di Caponi precisa e puntuale arriva Capitan Syku che insacca al volo la rete della vittoria.

Tabellino

SORA-UNITED RICCIONE 1-2

Sora (3-5-2):

Crispino; Gemini, Orazzo, Veron F.; Ippoliti, Di Gilio, Mastrantoni, Fortunato, Jirillo; Didio (39’st Martey), Tribelli (16’st Gubellini)

A Disp.: Simoncelli, Pecoraro, Blando, Paolucci, Tordella, Marcucci, Veron N.

All Campolo.

United Riccione (3-4-3):

Rossi; Martinelli (11’st Syku), Chiesa, Ndoj; Diodato (44’st Carpentieri), Matteucci, Caponi, Ramires (24’st Moray); Tonelli (30’st Pallacani), Maio, Samb (31’st Ferrara).

A disp.: Bulgarelli, Colistra, Picchieri, Sylla.

All. Riolfo.

Arbitro: Balducci di Empoli.

Reti: 22’ Jirillo, 38’ Maio, 50’st Syku.

Ammoniti: Fortunato, Caponi, Samb