Un insuperabile Tani ferma la capolista Gambettola: secondo punto in campionato per lo Spontricciolo

Sembrava un testa coda con l'esito già scritto, ma è andata diversamente. Lo Spontricciolo infatti, ultimo in classifica, strappa un 1-1 in casa della capolista Gambettola grazie soprattutto ai miracolosi interventi di Giovanni Tani. La rete del solito Capellini non basta e i biancoverdi cedono la vetta al Pietracuta, a punteggio pieno dopo cinque giornate. Riminesi che raggiungono la Due Emme a quota 2 punti, e la affronteranno proprio domenica prossima in quello che sarà un importantissimo scontro diretto.

La partita

Al 2' ci prova Esposito, ma l'estremo difensore ospite Tani blocca senza problemi. Il portiere blocca poi la girata centrale di Bernacci. Lo Spontricciolo tiene bene il campo e passa in vantaggio con Tamburini che sfrutta al volo di destro un cross proveniente dalla sinistra di Brisigotti.

Spingono i padroni di casa, Capellini entra in area e prova a servire Bernacci anziché calciare, e grazia gli ospiti perché l'attaccante viene anticipato dalla difesa. Bernacci fa poi sponda per il sinistro dal limite di Alijhaei, ma è bravissimo l'estremo difensore ospite a mettere in corner. Al 62' il meritato pareggio del Gambettola con Capellini, che riceve in area e scarica il destro sotto la traversa. Il 'Tabaccaio' ha poi la palla del 2-1, ma è strepitoso Tani nell'uscita a chiudergli lo specchio. Padroni di casa sfortunati: punizione a giro di Alijhaei, palla che colpisce il palo interno ma non entra. All'81' ci prova Bernacci di testa, ma Tani vola e dice no ancora una volta. Un minuto dopo Gambettola a un passo dal vantaggio: sinistro potentissimo di Rigoni che supera Tani, ma sulla linea a salvare il risultato c'è un difensore dello Spontricciolo. Protestano i padroni di casa per un presunto tocco di mano, ma il direttore di gara fa giocare. Nel finale, espulso Bernacci per proteste.