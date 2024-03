Serie D, United Riccione ancora sconfitto: il Termoli passa di misura

Terza sconfitta consecutiva per lo United Riccione e mister Utro, ancora a secco di punti da quando siede sulla panchina biancazzurra. I riccionesi perdono in casa 1-0 contro il Termoli e non escono dalla crisi: sono solo due i punti raccolti nelle ultime sei gare, che tengono i romagnoli in zona playout con 31 punti, a -3 dalla zona salvezza.

L'infortunio di Matteucci stravolge i piani di Utro, dentro Bulgarelli tra i pali, sulla mediana c'è Colistra. L'approccio biancazzurro è buono, Pellacani al 3' cerca Maio che di testa non incorna di poco. Possesso palla dei ragazzi di Utro che sembrano più convinti rispetto alle sfide precedenti. Al primo tiro in porta però il Termoli passa: Scoppa dalla distanza trova la conclusione perfetta che si infila sotto l'incrocio della porta difesa da Bulgarelli. Dopo alcuni momenti di tensione tipici di queste sfide così importanti lo United Riccione riparte con una conclusione su punizione di Maio che Lombardo in qualche modo spedisce in corner.

Anche nella ripresa il gioco lo fa lo United Riccione che però difficilmente riesce ad arrivare dalle parti di Lombardo. Al 11' una buona conclusione di Fallou finisce a lato. Syku al 20esimo ci prova con una girata al volo, Lombardo è perfetto nel chiudere in corner. Meno perfetto l'attaccante sull'intervento sul corner successivo quando per pochi centimetri non butta la palla alle sue spalle. Proteste vibranti poco prima della mezzora per un fallo di mano in area di Sicignano non ravvisato dal direttore di gara. Al 35' Ferrara trattenuto va giù in area, Giorgiani assegna il rigore. Dal dischetto Falou colpisce il palo. La sfida finisce di fatto lì, nei restanti minuti lo United ci prova in maniera piuttosto scomposta, il Termoli tiene duro e perde tempo.

Tabellino

UNITED RICCIONE - TERMOLI 0-1

UNITED RICCIONE (343):

Bulgarelli; Ndoj (45'st Chiesa), Syku, Moray; Pellacani, Caponi, Colistra (23'st Grancara), Diodato; Tonelli (19'st Sylla), Maio (25'st Ferrara), Fallou.

A disp.: Rossi, Martinelli, Carpentieri, Tirincanti, Di Criscio.

All.: Utro

TERMOLI (532):

Lombardo; Caiazza, Sicignano, Hutsol; Barchi, Colarelli, Soppa, Thiaw (38'st Ousfar), Hernandez (38'st Longo); Burzio (46'st Corcione), Barchi.

A disp.: Maresca, Izquierdo, Allegretti, Garzia, Gabrielli, Rinella.

All.: Carnevale

Arbitro: Giorgiani di Pesaro

Ammoniti: Utro, Fallou, Hernandez, Syku, Thiaw, Hutsol.

Marcatori: 28' Scoppa.

Espulso: Bedetti (vice allenatore United Riccione)