Rimini calcio, intervento riuscito per Tofanari: confermato il mese ai box

Il calciatore biancorosso Niccolò Tofanari è stato sottoposto venerdì all’intervento di artroscopia al ginocchio destro per risolvere il problema al menisco che l’ha costretto all’uscita anzitempo nella gara giocata lunedì al Romeo Neri contro la Spal. Alla clinica Sol et Salus, il dottor Pierpaolo Canè ha effettuato l’asportazione del corno posteriore e di una piccola parte del corpo del menisco ispezionando anche la cavità articolare del ginocchio con esito nella norma. Il difensore biancorosso è già stato dimesso e nei prossimi giorni inizierà il percorso di recupero confermato in circa un mese.