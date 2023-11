Rimini calcio, si ferma Tofanari: lesione al menisco, un mese di stop per l'esterno

L'esterno difensivo del Rimini Niccolò Tofanari, nel corso della gara vinta per 1-0 contro la Spal, ha riportato un trauma al ginocchio destro: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del menisco. Tofanari sarà operato in artroscopia venerdì 10 novembre alla clinica Sol et Salus dal dottor Pier Paolo Canè. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese.