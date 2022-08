Buoni input per il Rimini nel centenario Civitanovese, ma occorre più determinazione in attacco

Si chiude con una vittoria e un ko ai rigori l'avventura del Rimini nel triangolare del centenario Civitanovese. Mister Marco Gaburro raccoglie alcuni buoni input, anche se ci sarà ancora tanto da fare in vista dell'esordio in serie C fissato per il 4 settembre. Queste le parole del mister nel dopo gara: "E' stata una buona sgambata, sono più contento rispetto a mercoledì. Abbiamo sviluppo meglio il gioco, ci abbiamo messo un po' per metterci in moto, dopo Ferragosto dobbiamo trovare più freschezza e più determinazione in fase di tiro".

Tabellini

CIVITANOVESE – RIMINI FC 0-1

Civitanovese:(433) Taborda; Marconi, Visciano, Bellanti, Ruggeri; Giordani, Rapagnani, Ruggeri; Mandolesi (18’ Zuim), Galli, Garcia Martin. A disp.: Cannella, Fahdy, Strupsceki, Mangiacapre, Malaccari, El Kochini, Marini, Ascani. All. Nocera.

Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Antei (34’ Pietrangeli), Allievi, Acquistapace; Delcarro, Tanasa, Tonelli; Sereni, Mencagli, Piscitella. A disp.: Galeotti, Tofanari, Santini, Gabbianelli, Accursi, Rossetti, Panelli, De Rinaldis. All.: Gaburro.

Arbitro: Ali Sabbouh di Fermo

Reti: 37’ Mencagli

Ammoniti: Zuim.

SAMBENEDETTESE – RIMINI FC 6-5 dcr (0-0)

Sambenedettese: (4-3-3) Berti, Viscardi, Conson, Angiulli, Zaffagnini, Bianchino, Marras, Lulli, Canavez, Emili, Proia. A disp.: Feliz Rabacal,

Boti, Lachir,De Melo. Murati, Umile, Scarponi. All. Alfonsi.

Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Acquistapace; Delcarro, Tanasa, Tonelli (40’ Rossetti); Sereni, Mencagli (25’ Santini), Piscitella (25’ Gabbianelli). A disp.: Galeotti, Tofanari, Accursi, Rossetti, Cherubini, Panelli, De Rinaldis. All.: Gaburro.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: Rossetti, Allievi, Santini, Sereni, Acquistapace. (Rimini FC) – Angiulli, Proia, Marras, Emili, Lulli, Viscardi (Samb)

Ammoniti: Proia, Acquistapace.