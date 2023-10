In Toscana allerta arancione per maltempo, rinviata a data da destinarsi Sestri Levante-Rimini

La sindaca di Carrara, preso atto del bollettino di valutazione delle criticità con il quale è stata indicata la criticità Arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e per temporali forti, emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana, ha disposto per lunedì e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la chiusura di diverse strutture sul territorio comunale e tra queste gli impianti sportivi.

La Lega di Serie C, preso atto della disposizione, rinvierà ufficialmente (la comunicazione ufficiosa è già arrivata) la partita Sestri Levante – Rimini FC, in programma domani 30 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio dei Marmi di Carrara, a data da destinarsi.