Il rivitalizzato Rimini cerca a Pescara i primi punti in trasferta, "Dovremo reggere sotto tutti gli aspetti"

Dopo le tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, il Rimini cerca all'Adriatico di Pescara i primi punti esterni della stagione. Nel girone B i biancorossi sono attualmente terzultimi con 11 punti, mentre gli abruzzesi con 9 lunghezze in più ricoprono la quarta posizione. L'allenatore Troise commenta il punto di vista fisico dei suoi ragazzi: "Abbiamo recuperato energie, lavorato su quelli che hanno giocato meno, con molte soluzioni. Abbiamo lavorato sulle certezze che possono essere sia positive che meno positive per crescere in determinate situazioni, quindi domani mi aspetto che riusciremo a mettere, rispetto all'ultima gara, quel qualcosa in più che è nelle nostre corde e a confermare tanti aspetti positivi che hanno fatto scaturire tre ottimi risultati".

Pescara che è reduce da ben tre ko consecutivi in campionato, quindi avrà il 'dente avvelenato'. "Anche se sono passati un po’ di anni ho avuto modo di essere un giocatore di Zeman e di incontrarlo da avversario - dichiara Troise -. La certezza che ho è che loro non cambieranno atteggiamento, nulla della loro filosofia. Il fatto che giocheranno in casa va ad aumentare quella che può essere una partita intensa. Noi dovremo essere bravi a reggere sotto tutti gli aspetti”. Rimini che, allo stesso tempo, vuole sbloccarsi in trasferta: "Quello è il presupposto, ma quello principale rimane che noi abbiamo bisogno di punti per la classifica che abbiamo perché vogliamo dare continuità. Cercheremo di alzare il nostro livello per fare una partita importante e cercare di strappare punti".

Non è detto che le scelte offensive siano le stesse viste nella gara vinta contro la Spal, spiega il tecnico biancorosso: "La partita potrebbe richiedere caratteristiche diverse con due esterni. In questo momento ho anche la possibilità di valutare due esterni e due attaccanti. È una partita per importanza dell’avversario dove potremo giocare su più fronti, è una partita che non finisce mai quella con Zeman, perché al di là del risultato mantengono sempre lo stesso atteggiamento, si possono sbloccare negli ultimi minuti, le possono recuperare negli ultimi minuti. Avendo tutti a disposizione ho lavorato in termini di attacco su più fronti".