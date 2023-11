Il rigenerato Rimini ospita la Fermana ultima classifica, Troise: "Prima partita di un periodo intenso"

Dopo il rinvio della gara di Olbia, il Rimini è pronto a scendere in campo sabato sera alle 20:45 al Neri contro l'ultima della classe, la Fermana. I marchigiani sono reduci da tre sconfitte consecutive, umore opposto a quello dei romagnoli che vengono da cinque risultati utili di fila in campionato che gli hanno permesso di portarsi in zona salvezza. Quello che attende i biancorossi è un vero e proprio tour de force: saranno sette le gare da disputare da qui al 22 dicembre, martedì sera ci sarà la sfida di Coppa Italia al Manuzzi contro il Cesena. Alla vigilia della sfida, mister Troise parte proprio dal rinvio dell'ultima partita: "È stato utile. Avevamo bisogno di recuperare un po’ di energie, avevamo bisogno di recuperare un po’ di giornate per allenarci, dopo un tour de force molto dispendioso che si è concluso sul campo del Sestri. Adesso ne riparte un altro, quindi dobbiamo sintonizzarci subito sulla partita di domani perché è la prima di un periodo altrettanto intenso e dispendioso, e quindi abbiamo avuto questa settimana per prepararci a una partita delicata, una partita con punti salvezza in palio. Ci siamo concentrati soprattutto sull’appuntamento di domani".

Come si preparano tante partite ravvicinate sia dal punto di vista mentale che fisico? "Ci dobbiamo far supportare da questo periodo che è finito contro il Sestri perché ci sono delle analogie - risponde Troise -, ci sono dei giorni di recupero simili tra una partita e l’altra, l’importanza della classifica rimane quella, dobbiamo fare punti. Quindi abbiamo già avuto un periodo che ci ha messo di fronte a partite ravvicinate, e credo che comunque abbiamo fatto un buon lavoro come staff e come di proprietà, su recuperi piuttosto che trasferte organizzate in un certo modo e su quella che poi deve essere la partecipazione di tutti perché è fondamentale capire anche che in questi periodi si gioca in un modo diverso. Mi spiego: si può partire dall’inizio piuttosto che fare dei cambi alla fine del primo tempo, fare delle rotazioni, com’è servito in tante gare precedenti, e se continuiamo con questa mentalità di partecipazione da parte di tutti poi possiamo essere competitivi nel lungo termine e nelle partite che si ripetono ogni 3-4 giorni".

Nonostante il netto miglioramento arrivato sotto la sua gestione, il tecnico biancorosso resta coi piedi per terra quando gli si chiede dell'obietttivo della sua squadra: "La classifica la dice lunga su quello che è l’obiettivo domani. Non sono frasi fatte: noi ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani perché la classifica è corta, ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani perché affrontiamo una diretta concorrente. È vero, la nostra squadra ha fatto dei punti, anche con sofferenza, con difficoltà, con risultati non netti, vedi il pareggio a Pescara, vedi il solo 1-0 contro il Sestri. Quindi siamo in un momento in cui la squadra, anche in termini di espressione di gioco, sì può ambire, ma in questo momento si deve concentrare sulla partita delicata di domani. Poi tutto quello che verrà dopo, siamo a novembre, vedremo. Oggi secondo me è prematuro, sarebbe molto ingenuo da parte nostra fare calcoli piuttosto che proiezioni che non ci competono per quello che ha detto il campo, per quello che dice la classifica. Inoltre, aggiungo che affrontiamo una squadra che è vero sì che ha qualche difficoltà di classifica piuttosto che di espressione di gioco, ma ha un organico che all’interno della sua rosa ha giocatori d’esperienza, giocatori che riconoscono il gioco e che nel momento in cui gli dai la possibilità di sviluppare esprimono competenze, esprimono calcio. E quindi sarà una partita anche in termini tecnico-tattici da rispettare con la giusta mentalità". Eccetto Tofanari, Troise ha tutti i giocatori a disposizione.