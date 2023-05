Eccellenza, il Tropical Coriano chiude il campionato con una vittoria col Medicina Fossatone

Si chiude con una vittoria contro il Medicina Fossatone la stagione del Tropical Coriano in Eccellenza. In gol Carrer su rigore e Scarponi, per gli ospiti a segno nel recupero Sabbatani. I ragazzi si Scardovi chiudono il campionato in 12esima posizione con 53 punti.

La partita

I padroni di casa che passano in vantaggio sfruttando la migliore uscita dei blocchi. Dopo meno di 180” l’arbitro fischia il calcio di rigore per un contatto tra G. Castagnini e Carrer: dal dischetto si presenta proprio il numero 9 che spiazza Stanzani. Il Tropical Coriano insiste e sfiora il raddoppio: prima Ariyo, perfettamente servito da Scarponi al termine di un’azione personale, trova le sicure braccia di Stanzani e poi lo stesso Scarponi, su preciso cross di Perazzini, tenta la rovesciata non impattando bene il pallone. Al minuto 17 arriva la prima occasione per i ragazzi di mister Geraci: la punizione di Barbaro, complice una leggera deviazione, è perfetta per la testa di Boschi ma la finalizzazione non è precisa e il pallone termina a lato. Si abbassa il Coriano, sale il Medicina ma senza trovare ritmo e precisione sotto porta: prima Sabbatani, da sviluppi di corner, calcia col corpo troppo all’indietro per inquadrare la porta e poi El Abbassi, servito da R. Castagnini, tira debole e centrale dal limite dell’area. Appena prima del duplice fischio, il neo entrato Mezzetti (infortunio per Barbaro), trova in area il solito Sabbatani che tenta il tacco ma viene rimpallato dal suo marcatore.

Parte forte, nella ripresa, il MediFossa ma non riesce a sfondare il fortino di casa peccando in precisione nell’ultimo passaggio. Ecco che, dopo alcune potenziali occasioni fallite, al rientro dopo il cooling break, il Tropical Coriano pesca il raddoppio: i giallorossi perdono palla in impostazione e Scarponi, sull’out di sinistra, si inventa un dribbling nello stretto e conseguente tiro, con la punta del piede, sotto la traversa. Dopo qualche minuto di assestamento, il MediFossa prova il forcing finale alla ricerca di un gol che riaprirebbe la gara. E lo trova nel primo minuto dei cinque di recupero concessi con Sabbatani che, al secondo tentativo, trafigge Leardini realizzando il suo diciassettesimo gol in campionato. I minuti restanti portano gli ospiti nell’area di rigore avversaria ma il colpo di testa di Dradi, all’ultimo secondo, finisce tra le braccia dell’estremo difensore di casa.

Tabellino

Tropical Coriano – Medicina Fossatone 2-1

TROPICAL CORIANO (4-3-3): Leardini; Perazzini (11’ st Enchisi), Anastasi, Rossi, Ceccarelli; Ariyo (11’ Bartolucci), Vagnarelli (45’ st Mularoni), Bartoli; Tamagnini (11’ st Protino), Carrer, Scarponi (45’ st Luvisi). A disp.: Bianchini, Guidi, Cecchini, Carciari. All.: Scardovi.

MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Stanzani; Commissari (14’ st Savini), Castagnini G. (14’ st Nerzu), Tonelli (28’ st Alpi), Dradi; Carboni (34’ st Randi), El Abbassi; Barbaro (43’ pt Mezzetti), Castagnini R., Boschi; Sabbatani. A disp.: Palermo, Montalbani, Rubino, Dalfiume. All.: Geraci.

Arbitro: Arrigoni di Ravenna.

Guardalinee: Gacea di Forlì e Apollaro di Rimini.

MARCATORI: 4’ Carrer (TC), 29’ st Scarponi (TC), 46’ st Sabbatani (MF).

AMMONITI: Tonelli (MF), Protino (TC).

Recupero: 3’ pt, 5’ st