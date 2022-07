Cominicia la preparazione dello United Riccione, la squadra si allenerà in provincia di Chieti

Attorno alle 14.30 di oggi, martedì 19 luglio, è partito dallo Stadio Nicoletti di Riccione il pullman che porterà lo United Riccione a Gamberale, in provincia di Chieti (Hotel Villa Danilo) dove la squadra resterà in ritiro fino al prossimo 29 luglio per allenarsi sul campo di Ateleta. 23 i calciatori a disposizione del tecnico Mattia Gori e del suo staff che sarà seguito nella trasferta dal Direttore Sportivo Giacomo Laurino e, per i primi giorni, dal Presidente Pasquale Cassese. L’attaccante Riccado Maria D’Antoni (2002) ha firmato questa mattina il suo accordo con la società ed è l’ultimo giocatore ad essere inserito nella rosa della nuova società biancazzurra.