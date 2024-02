Serie D, non bastano 2 gol segnati: United Riccione ko al 95' contro la Sambenedettese

Davanti a 1500 tifosi ospiti e 500 locali, in una cornice di tifo che da anni Riccione non vedeva, i biancazzurri vengono sconfitti con un rocambolesco 2-3 dalla Samebenedettese, subendo la terza rete al 95'. Primisismi minuti di marca romagnola che con un'azione insistita al primo minuto e con un'incursione solitaria di Samb cerca il vantaggio. La risposta degli ospiti, al quinto arriva con Pezzola che colpisce di testa a colpo sicuro ma trova prontissimo Rossi che respinge. Al 9' il vantaggio degli ospiti con una sortita verticale di Martiniello che aggira il suo marcatore e colpisce con un pallonetto Rossi in uscita. La Sambenedettese mette in mezzo una serie di palloni velonesi che Syku e compagni ma soprattutto Rossi respingono. Poco prima della mezzora lo United Riccione trova anche il pari con una rete splendida girata di Samb che viene pescato a centro aerea dalla torre di Matteucci e senza pensarci spara alle spalle di Coco. Lo United Riccione tiene bene il campo ma la Sambenedettese torna a farsi pericolosa nel finale con un paio di conclusioni pericolose, soprattutto di testa.

Doccia fredda in avvio di ripresa per lo United Riccione con Senigagliesi che se ne va sulla destra, salta Moray e batte con un diagonale preciso e potente Rossi. La Samb torna in vantaggio. Gli uomini di Lauro hanno un'altra grande occasione al 18' quando Toure non trova il colpo di testa decisivo sulla linea dopo una palla messa in mezzo da Senigagliesi. Samb sfiora la doppietta al 26' quando di testa non trova lo specchio nonostante un'elevazione impressionante. Il pari arriva ugualmente, lo firma Caponi al 39' quando con un'azione solitaria al limite dell'area si libera e calcia nell'angolino. Caponi ancora pericoloso al 90' quando calcia di potenza e trova un incerto Coco a respingere. Al 95' il colpo del KO della Samb che su una palla tagliata da sinistra verso destra trova la rete del definitivo vantaggio con il colpo di testa di Sbardella. Finisce 2-3, un risultato che penalizza troppo lo United Riccione e scatena l'esultanza degli ospiti.

Tabellino

UNITED RICCIONE - SAMBENEDETTESE 2-3

UNITED RICCIONE (343): Rossi; Syku, Ndoj, Chiesa (6'st Martinelli); Moray, Matteucci, Caponi, Diodato; Tonelli (22'st Ferrara), Maio, Samb.

A disp.: Bulgarelli, Napolitano, Carpentieri, Pichierri, Pellacani, Lisai, Sylla.

All.: Riolfo

SAMBENEDETTESE

Coco; Zoboletti, Pezzola, Sirri, Pagliari (34'st Pietropaolo); Toure, Arrigoni, Scimia (43'sr Bontà); Senigagliesi (25'st Sbardella), Martinielli (19'st Tomassini), Battista (34'stLonardo).

A disp.: Asciotti, Paolini, Chiatante, Mbaye.

All.: Lauro

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Ammoniti: Ndoj, Riolfo

Marcatori: 9' Martiniello, 27' Samb, 6'ST Senigagliesi, 39'st Caponi