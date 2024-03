Serie D, un'altra sconfitta subita nel recupero dello United Riccione: festeggia il Vastogirardi

Lo United Riccione viene sconfitto di misura a Vastogirardi. Seconda beffa consecutiva: dopo il 2-3 con terza rete subita al 95' domenica scorsa contro la Sambenedettese, questa volta il gol che decide la gara arriva al 92'. I biancazzurri ritrovano Servalli e Filì passati a gennaio ai molisani. Poche modifiche all'undici di partenza per Riolfo che inserisce Martinelli dal primo minuto. Primo tempo combattuto con occasioni da entrambe le parti. Dopo 45 minuti persiste lo 0-0. Nella ripresa lo United Riccione resta in 10 uomini per l'espulsione di Orlando Ndoj e nel recupero il Vastogirardi lo beffa con la rete della vittoria di Ramos Lopez.

VASTOGIRARDI-UNITED RICCIONE 1-0

VASTOGIRARDI:

Servalli, Anzalone, Gargiulo, Ceccuzzi, Ruggieri, Filì, Caon, Iacullo, Fontana, Cesaroni, Zuccherato.

A disp.: Nappo, Tocco, Camara, Visani, Panaro, Antinucci, Acunzo, Iacovetta, Ramos Lopez.

All.: Marmorini

UNITED RICCIONE (343):

Rossi; Ndoj, Syku, Martinelli; Diodato, Matteucci, Caponi, Moray; Tonelli, Maio, Samb.

A disp.: Bulgarelli, Derrara, Carpentieri, Colistra, Chiesa, Pellacani, Lisai, Sylla, Di Criscio.

All.: Riolfo

Arbitro: Pasquetto di Crema

Marcatore: 47'st Ramos Lopez

Ammonito: Ndoj

Espulso: Ndoj