Coppa Italia Serie C, la lotteria dei rigori premia il Rimini che espugna Vicenza e vola in semifinale

Il Rimini di Troise continua a volare: i biancorossi espugnano Vicenza ai rigori (dopo 120 minuti di gioco senza reti) e si qualificano alle semifinali di Coppa Italia Serie C. Anche lo scorso questa sfida di coppa si decise ai rigori (ma erano gli ottavi di finale, si giocò al Neri e a spuntarla furono i veneti, che poi vinsero la competizione). Continua dunque la striscia di risultati positivi per i romagnoli, questa è la 12esima gara di fila senza sconfitte tra campionato e coppa. Sabato pomeriggio (ore 16:15) il Rimini sarà ospite della Virtus Entella per il 18esimo turno di campionato.

La partita

Poche emozioni nel primo tempo, col terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Al 53' grossa chance per i romagnoli, il diagonale di Delcarro finisce fuori di pochissimo. Si salvano gli ospiti al 59', quando Della Morte crossa e per poco Proia manca la deviazione vincente. Al 68' episodio a favore degli ospiti: espulso Rossi per fallo a metà campo su Delcarro. Il Rimini spinge e sfiora il gol al 75' sugli sviluppi di un angolo: la conclusione di Ubaldi finisce fuori di pochissimo. Palo di Ronaldo direttamente su corner all'82', nei tempi regolamentari nessuno riesce a sbloccare la gara che prosegue dunque coi supplementari. Al minuto 106 viene ristabilita la parità numerica, dopo che Gigli riceve la seconda ammonizione e viene quindi espulso. Al 120' Ubaldi sfiora il gol vittoria, ma il suo destro viene deviato da Confente e colpisce il palo. Come lo scorso anno, la sfida tra Vicenza e Rimini si decide ai rigori. Sotto la curva dei tifosi di casa, De Maio va a segno, risponde Ubaldi e fa 1-1. Colombo respinge la conclusione di Ronaldo, poi segnano Lombardi, Jimenez, Langella (cucchiaio), Ferrari, Selvini e Laezza (con l'aiuto del palo). Il rigore che vale la qualificazione alla semifinale lo sigla Stanga.