Calcio, termina la striscia positiva del Rimini: a Chiavari la Virtus Entella si impone 2-0

Termina a 12 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia del Rimini. I biancorossi vengono sconfitti 2-0 a Chiavari dalla Virtus Entella, si tratta della seconda sconfitta sotto la gestione Troise dopo quella all'esordio a Pontedera (4-0). Partono subito forte i padroni di casa che sbloccano la gara al 7' grazie alla marcatura da fuori di Tascone, poi nel finale del primo tempo sfiora il raddoppio Petermann. Al 70' va a un passo dal gol dell'ex Santini, che colpisce la traversa col sinistro. Chiude la gara un bel gol di Tomaselli, che la mette all'incrocio su assist di Zamparo. Alla fine è una vittoria meritata per la Virtus Entella, che si porta a 21 punti in classifica, 2 sotto il Rimini fermo a 23. Venerdì prossimo l'ultima gara del girone d'andata per il Rimini sarà al Neri contro il Gubbio.