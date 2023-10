Eccellenza, Novafeltria sconfitto in casa dalla Futball Cava Ronco

Sconfitta casalinga per il Novafeltria, la Futball Cava si impone 2-1 e scavalca i gialloblù in classifica. Succede tutto nella ripresa: al 47' Garavini colpisce la traversa, al 58' sbloccano la gara i biancorossi con Lupattelli su assist di Stucchi. Quest'ultimo firma il raddoppio all'84' con un'azione personale finalizzata da una conclusione vincente dal limite dell'area. A nulla serve il missile di Foschi al 94' se non a rendere meno amara la sconfitta per i padroni di casa. Tre punti che permettono ai forlivesi di scavalcare il Novafeltria, penultimo con soli 6 punti in classifica.

Tabellino

Vis Novafeltria FCR Forlì 1-2

Vis Novafeltria: Hysa, Castellani, Pavani A., Frihat (90’ Gasperoni), Foschi, Giacobbi, Toromani (45’ Soumahin), Baldinini, Pasolini, Evaristi M., Vivo (45’ Radici). A disposizione: Fusconi, Evaristi L., Pavani T., Giorgini, Ricci, Basilico. All. Giorgi.

FCR Forlì: Carroli, Bellavista, Sango, Rabiti (88’ Sciaccaluga), Pascucci, Fantinelli, Stucchi, Lupattelli (82’ Guiebre), Grazhdani, Garavini (72’ Parlanti), Marzocchi (81’ Bandini). A disposizione: Alpi, Delvecchio, Magnani, Valentini, Martoni. All. Biserni.

Terna arbitrale:

Arbitro - Luca Cosimo Mariano (Sez. di Bologna)

1° Assistente - Francesco Temporin (Sez. di Ravenna)

2° Assistente - Andrea Samaritani (Sez. di Ravenna)

Ret: 58’ Lupattelli (F), 84’ Stucchi (F), 90+4’ Foschi (V)