Calcio, il Rimini allunga la striscia di imbattibilità: 1-1 nel derby di Pesaro

Nono risultato utile consecutivo per il Rimini tra campionato e Coppa Italia: i biancorossi impattano 1-1 nel derby di Pesaro e si portano a quota 19 punti in classifica, 1 sotto la zona playoff. Per i romagnoli segna Morra che risponde al vantaggio immediato dei marchigiani con Nina. Mercoledì alle 18 i ragazzi di Troise recupereranno la gara di Olbia precedentemente rinviata per gli impegni dei giocatori con le nazionali.

Pronti-via e la Vis Pesaro passa in vantaggio: al 2' Nina calcia da fuori area e, complice la deviazione di Megelaitis, batte Colombi. Occasione Rimini al 33': Morra manda sopra la traversa davanti al portiere su assist di Lamesta. L'attaccante costringe poi Polverino al grande intervento sul suo colpo di testa (37'). Ottima parata anche di Colombi al 42' sull'incornata di Tonucci. Al 67' il tentativo di Di Paola si infrange sulla traversa. Il gol del pari lo firma Morra al minuto 78, tap-in vincente dopo il miracolo del portiere sulla punizione battuta da Lamesta. 3 minuti dopo l'esterno ci prova col destro a giro che finisce fuori non di molto.