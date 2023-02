A2. Dopo 2 mesi e mezzo l'Omag Marignano torna a festeggiare in casa: 3-0 al Montecchio

Ebbene sì, era dall’ 11 dicembre che la Omag Marignano non festeggiava davanti al proprio pubblico. Una doppia trasferta, la sosta per la coppa Italia con conseguente rinvio di un turno infrasettimale e le sconfitte con Roma, Busto Arsizio in coppa, Talmassons e Martignacco hanno tenuto in stand by la prima vittoria del 2023. Cosi la vittoria di oggi ha fatto cancellare alla tifoseria il lungo digiuno. La Omag-MT si è resa protagonista di una prestazione di alto livello contro una delle big del campionato, Montecchio. Le squadra di coach Barbolini, ben orchestrata da Turco disputa una partita con poche sbavature, mettendo in mostra ulteriori e importanti passi in avanti. Giorgia Caforio premiata come Mvp.

Barbolini si affida a Turco in regia e Perovic a chiudere la diagonale, al centro Babatunde e Parini, Rachkovska e Bolzonettiin banda e Caforio libero. Sinibaldi risponde con Bartolucci e Mazzon opposto, Angelina e Tanase in banda, Barbazeni e Marconato al centro e Maggipintolibero. Parte subito forte la squadra veneta con tutte le attaccanti a segno: 1-5. Parini e Bolzonetti sistemano il risultato 6-6. Bolzonetti al servizio è una spina nel fianco per Montecchio. Sinibaldi si gioca il primo discrezionale: 8-6. Le squadre procedono a braccetto 13-13. Nardelli rileva Angelina: 13-15. Angelini torna in campo 18-18. La Omag-MT allunga e coach Sinibaldi chiama il suo secondo time out sul 20-18 Muraro rileva Marconato al servizio.

La Omag-Mt mantiene il vantaggio sul 23-21 con Barbolini che chiama il time out dopo l’errore di Perovic per il 23-22. Angelina sbaglia il servizio per i 2 set point Omag-Mt. Turco cerca proprio Angelina che sbaglia la ricezione e regala il set alle Zie (25-22). Partenza in salita per le Zie nel secondo parziale. Barbolini vuole vederci chiaro e chiama il suo primo time out (3-6). Mantiene il margine di vantaggio Montecchio 9-12. Nel frattempo l’arbitro fa vedere a coach Barbolini che è in possesso anche dei cartellini e gli mostra il giallo: 10-13. La Omag-Mt come un topolino rosicchia piano piano e trova la parità e Sinibaldi ferma il tempo sul 19-19. Saguatti rileva Babatunde al servizio ed è 21-20. Due missili consecutivi di Bolzonetti per i 3 set point Omag, con Mazzon che manda fuori per il 25-21 e il 2-0 momentaneo.

Più equilibrato l’inizio di terzo set 7-7. Le belle giocate infiammano il PalaMarignano, ma Barbolini decide di far prendere fiato alla squadra e ferma il tempo sul 9-10. Set caratterizzato da molti errori al servizio: sull’ace di Bolzonetti Sinibaldi chiama il tempo sul 15-13. E lo rifà subito dopo quando il punteggio arriva fino al 17-14. Doppio cambio in casa veneta. Bartolucci e Mazzon lasciano il posto a Esposito e Malvicini (19-14). Mantiene i 5 punti di vantaggio la Omag-MT.

L’errore di Malvicini regala 7 match point alle romagnole che non si fanno pregare con Perovic e il 3-0 definitivo e liberatorio. Il commento di coach Barbolini a fine gara: “È stata una bella partita, intensa, tra due squadre che secondo me giocano una bella pallavolo e quando riescono a metterla in campo viene fuori una bella partita. Siamo stati bravi a rimanere attaccati nel punteggio nei momenti in cui eravamo sotto, anche se solo di 1–2 punti, e siamo stati bravi a “riciclare” tutto quello che potevamo: palloni brutti, palloni sporchi, palloni strani: Questo dà grande soddisfazione perché vuol dire c’è la massima attenzione”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-22, 25-21, 25-18)

OMAG: Rachkovska 5, Salvatorine , Turco 3 , Bolzonetti 15, Parini 8, Perovic 14, Caforio (L), Aluigi ne, Saguatti, Covino ne, Babatunde 7, Monti (L) ne, Cangini ne, Biagini ne. All. Barbolini.

MONTECCHIO: Bartolucci 2, Angelina 8, Barbazeni 3, Mazzon 11, Tanase 9, Marconato 8, Maggipinto(L), Esposito 2, Brandi, Nardelli 1, Malvicini, Muraro, Cometti ne. All. Sinibaldi.