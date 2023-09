Volley femminile A2. Il Battesimo delle Zie 2023-2024: finalmente sarà Omag Marignano

La trepidante attesa dei tifosi biancoazzurri finalmente si concluderà: sabato 16 settembre alle ore 17.00 al Palamarignano daremo il benvenuto alla Omag Marignano nella “versione” campionato 2023-2024 di serie A2. Campionato che la squadra si prepara ad affrontare per l’ottavo anno consecutivo. Cornice diversa per questa stagione. La tradizionale e scenografica Piazza Silvagni ha lasciato il posto ad un luogo altrettanto emozionante quale il Palamarignano. Ma l’occasione è troppo “ghiotta”.

L’evento infatti coinciderà con l’allenamento congiunto con la CBF Balducci di Macerata, squadra blasonata che sarà di certo fra i nostri principali avversari. Le atlete della OMAG-MT e lo staff tecnico sfileranno sul taraflex del Palamarignano, pronti per il loro primo abbraccio da parte di tutti gli appassionati tifosi. Naturalmente ci sarà spazio anche per la convivialità e la condivisione: la società Consolini Volley attenderà con un piccolo buffet tutti coloro che vorranno partecipare. Sarà una bella occasione per rafforzare i legami tra la squadra e la sua comunità.

Nel frattempo le atlete stanno affrontando con determinazione l’avvicinamento al prossimo campionato di A2. In palestra, seguendo il programma di allenamenti preparato dallo staff tecnico guidato dai coach Bertini e Zanchi, e con incontri amichevoli di pre-season. Sabato 16 settembre con Macerata ed il 23 con Perugia sempre sul nostro terreno, e domenica 1 ottobre in trasferta a Macerata. Un momento emozionante per la OMAG-MT e i suoi sostenitori. Unisciti a noi al Palamarignano il 16 settembre per dare sostegno e contribuire a far sì che possa diventare anche questa una stagione ricca di successi.