Volley femminile A2. Si apre ufficialmente la campagna abbonamenti dell’Omag Marignano

È partita la campagna abbonamenti dell’Omag Marignano, formazione romagnola che milita nel campionato di Serie A2 di volley femminile. Si tratta di abbonamenti validi per la regular season, mentre non comprendono la Coppa Italia e gli eventuali play-off. Questi i dettagli:

TUTTI I SETTORI 110 euro

ABBONAMENTO FAMILY:

2 ADULTI INTERI + 1 FIGLIO OVER 14 euro 250

2 ADULTI INTERI +2 FIGLI OVER 14 euro 300

BIGLIETTI

BIGLIETTO UNICO - 10 euro

UNDER 14 GRATIS

Giovedì 10 agosto al palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano dalle ore 18.00 alle 19.30 i vecchi abbonati possono rinnovare il loro abbonamento, mantenendo la prelazione sul loro posto occupato la scorsa stagione (siete pregati di portarvi dietro il vecchio abbonamento). Per coloro che non riusciranno a venire al palazzetto in quella data possono recarsi tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 18.30 sino al 17 AGOSTO, presso la D.E.A. s.a.s. in via rimini 2a-2b a Pianventena di San Giovanni in Marignano. Dal 18 agosto in poi i posti non confermati saranno disponibili per tutti. Vi ricordiamo inoltre che essendo decadute al momento attuale le norme al distanziamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento 2023-2024 al termine della campagna abbonamenti, ed in occasione della prima partita in casa verrà estratto a sorte un prezioso elettrodomestico Girmi tra gli abbonati presenti.