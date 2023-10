Debutto casalingo per l’Omag Marignano: la sfida contro Olbia può già dire molto

L’Omag Marignano si prepara per una sfida cruciale al Palamarignano contro l'Hermaea Olbia, guidata dal coach Dino Guadalupi. Match che si preannuncia interessante. Dopo una vittoria difficile a Offanengo, le "Zie" dell'OMAG-MT fanno il loro debutto casalingo. Tuttavia, dovranno farlo senza una delle loro migliori giocatrici, Linda Cabassa, il che aggiunge un ulteriore livello di difficoltà nella sfida. Ma la squadra è determinata a dimostrare la propria forza e resilienza. L'Hermaea Olbia, dall'altro lato, ha dimostrato il proprio valore sfiorando la vittoria contro una delle squadre più temibili del girone, la Lpm Bam di Mondovì.

Con un roster completamente rinnovato, il team sardo è una miscela di giovani talenti e atlete esperte, guidato da giocatrici come Dana Schmidt e la giovane Rosita Civetti al palleggio, al centro spiccano Islam Gannar e Letizia Anello.Le schiacciatrici di posto 4, come la giapponese Yuka Imamura, Bianca Orlandi, Francesca Parise e Sara Fontemaggi, aggiungono profondità all'attacco. L’opposto Virginia Adriano, un terminale offensivo molto insidioso, e il libero Sophie Blasi garantiscono un equilibrio cruciale. In settimana è approdata in Sardegna la centrale Melissa Marku, proveniente dall’Olimpia Teodora Ravenna, che molto probabilmente verrà impiegata a ricoprire il ruolo di Opposto. Sembra infatti che Adriano non abbia ancora recuperato dall’infortunio.

Le sensazioni di Serena Ortolani alla vigilia dell’esordio casalingo: “Sarà una partita molto tosta perché arriviamo da una settimana difficile piena di acciacchi e infortuni. La testa però rimane sempre la stessa. Sappiamo che la squadra sarda è una squadra che non molla mai ed ha giocatrici di alto livello. Dovremo quindi stare concentrate, sul pezzo dall’inizio alla fine, senza pensare alla settimana difficile che abbiamo trascorso. Dobbiamo cercare di dare il massimo per superare gli ostacoli che si possono presentare durante le gare. Domenica poi esordiremo al Palamarignano ed il supporto dei nostri “Nipoti” sarà fondamentale per affrontare il match in questo momento difficile. Li aspettiamo numerosi come sempre a recitare il ruolo di settimo giocatore in campo“.