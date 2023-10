Volley femminile A2. Domenica inizia il campionato: Omag Marignano in trasferta a Offanengo

Il Campionato di Serie A2 Femminile avrà inizio domenica 8 ottobre 2023 con la riconferma dei due gironi. Saranno 20 le squadre ai nastri di partenza, divise tra Girone A e Girone B. Il torneo, che si concluderà con due promozioni in Serie A1 e 6 retrocessioni in serie B1, sarà suddiviso, come di consueto, in tre fasi. La prima fase prevista è la Regular Season. Sarà fondamentale, dunque, partire forte: i risultati dei primi 2 mesi di gara incideranno notevolmente sul destino dei team. Al termine del girone di andata, infatti, le prime 4 classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale della Coppa Italia. Al termine della Regular Season, le prime 5 squadre di ciascun girone accederanno alla Pool Promozione. Per le altre ci sarà la Pool Salvezza.

In questo primo turno l’Omag Marignano scenderà in campo al PalaCoim di Offanengo contro Trasporti Bressan Offanengo. Anche Offanengo, così come San Giovanni in Marignano, si affida ad un mix di giovani promesse e giocatrici esperte della categoria. Al palleggio troviamo Ulrike Bridi, giocatrice con un passato in Serie A1 con la Millennium Brescia e lo scorso anno ad Olbia. Giorgia Sironi, opposto, è al suo quarto campionato in serie A2 e Francesca Trevisan, schiacciatrice, è ormai da un decennio sui taraflex di questa categoria. Idem per la centrale Sarà Tajè. Brasiliana è l’altra schiacciatrice Tamara Abila de Paula, il libero è Federica Pelloni e l’altra centrale che completa lo starting six è la giovane Nicole Modesti. A guidarle dalla panchina l’abilità del confermato Giorgio Bolzoni, alla sua terza stagione a Offanengo, dopo i successi ottenuti con la Pomì Casalmaggiore (Campionato, Supercoppa e Champions League).

Il commento di coach Matteo Bertini sulla trasferta lombarda: “Siamo molto contenti di iniziare e non vediamo l'ora di giocare e metterci alla prova. In questo precampionato abbiamo fatto una bella preparazione nonostante i risultati delle amichevoli. C’è stata una crescita costante da parte del gruppo in tutto l'arco della preparazione e la voglia di mettere in gioco quello che stiamo testando è tanta, e c’è anche la curiosità di cominciare il campionato. Campionato in cui vorremmo recitare un ruolo da protagonisti. L’inizio non sarà semplice perché Offanengo è una buona squadra e l'ha dimostrato in tutto il precampionato disputando delle belle amichevoli anche con squadre di categoria superiore. Sappiamo che hanno anche un palazzetto caldo e ci aspettiamo tanto entusiasmo da parte loro, quindi sarà subito un test molto importante per capire a che punto siamo e se la direzione che abbiamo preso è quella giusta.”

L’incontro Offanengo-OMAG-MT avrà luogo domenica 8 ottobre 2023 con inizio alle ore 17 al Palacoim di Offanengo e sarà diretto dagli arbitri Galtieri Andrea e Giulietti Fabrizio. Coloro che non potranno essere in trasferta con la Omag-MT, avranno la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming su Volleyballworld, e sul canale 18 del DTT Icaro Tv.