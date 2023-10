Volley femminile A2. A Offanengo subito una rimonta vincente per l’Omag Marignano

Successo pieno per le Zie dell’Omag Marignano che si impongono al Palacoim di Offanengo contro la Trasporti Bressan per 3 set a 1. Prive della palleggiatrice Bridi le padrone di casa si aggiudicano il primo set spinte da Sironi e De Paula 25-23. Nel secondo parziale le due formazioni viaggiano a braccetto fino a quota 11, poi le Zie spingono sull’acceleratore, inducono le cremasche a parecchi errori e si aggiudicano il set 18-25. Offanengo non vuole deludere i propri sostenitori, tenta la fuga, 7-2 ma le Marignanesi non sono salite per una gita domenicale, ingranano la quarta e con un parziale di 8-0 ribaltano il risultato 8-10. Allungano ancora sul 12-18 ma si fanno riprendere mantenendo solo 2 punti di vantaggio che però gli valgono la conquista del set 23-25.

Nel quarto set Saguatti e compagne strappano sull’11 pari e si portano in leggero vantaggio. Ma sul 17-20 succede quello che non vorremmo mai accadesse: l’infortunio. Purtroppo, Linda Cabassa cade male dopo una schiacciata e rimane a terra dolorante ad un ginocchio. Accompagnata in barella tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico viene trasportata in ospedale per accertamenti. Al suo posto entra Cangini con la Omag MT che riesce a chiudere set e incontro 23-25.

Così Serena Ortolani intervistata a fine match: "La prima partita della stagione è sempre un'emozione un po' particolare e la tensione c'è sempre. Pian piano ci siamo sciolte e siamo riuscite poi a esprimere il nostro gioco. Nel finale si è fatta male Linda e ci siamo dette che dovevamo fare gli ultimi punti per lei e dedicarle questa vittoria. Offanengo? È una bella squadra, ha giocato con determinazione fino alla fine ed è stata spinta da un bel tifo”. Il tabellino del match:

TRASPORTI PIETRO BRESSAN OFFANENGO-OMAG MARIGNANO 1-3 (25-20, 18-25, 23-25, 20-25)

OFFANENGO: Abila De Paula 12, Modesti 4, Sironi 20, Trevisan 11, Tajè 13, Compagnin 2, Pelloni (L), Sassolini, Tommasini, D’Este 2. N.e.: Bridi, Martinelli, Cantaluppi, Forcati (L). All.: Bolzoni

MARIGNANO: Nardo 13, Parini 5, Ortolani 20, Cabassa 12, Consoli 11, Turco 3, Caforio (L), Saguatti, Salvatori 1, Cangini, Ghibaudo, Giacomello. N.e.: Meliffi (L). All.: Bertini