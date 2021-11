A2: l’Omag Marignano non si ferma più ed espugna anche Macerata

Continua la corsa dellache vince anche sul taraflex della CBF Balducci Macerata e conquista la terza vittoria consecutiva. Un match da montagne russe quello visto nei primi due set al Palascodella di Macerata che alla fine ha premiato la squadra romagnola.(21 punti), ma il premio MVP è andato adche ha orchestrato egregiamente la squadra. La vittoria di Macerata porta con sé la soddisfazione di essersi imposti contro una compagine quotata ed attrezzata con un’ottima prestazione che è la prova di determinazione dell’intero collettivo Marignanese.

Enrico Barbolini commenta così la prestazione: “Una partita fatta sempre dalla Omag, sicuramente ci speravo perché stiamo rendendo bene e riusciamo a tenere un ritmo alto in allenamento. Sappiamo che in partita è diverso ma ci speravo, non sono stupito ma era importante avere riscontro dalla gara. Da parte nostra il terzo set credo sia stato un po’ più semplice.: quando lotti due set alla pari e ti trovi avanti 2-0 è chiaro che si senta meno pressione e si riesca a giocare più tranquilli e ci si diverta di più. Siamo stati bravi a tenere duro nei momenti giusti. Questa partita ci he dato la consapevolezza che quello che prepariamo in settimana possiamo farlo anche la domenica, anche se non è scontato, inoltre ci fornisce spunti per fare passi avanti. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare con questo entusiasmo”. Il tabellino del match:

CBF BALDUCCI MACERATA-OMAG MARIGNANO 0-3 (26-28, 23-25, 18-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 7, Cosi 2, Michieletto 7, Gasparroni ne, Ghezzi 1, Ricci 2, Stroppa 3, Peretti (L) ne, Pizzolato 13, Luciani ne, Fiesoli 8, Malik 8. All. Paniconi.

OMAG MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 21, Biagini (L) ne, Bolzonetti, Ceron ne, Penna ne, Coulibaly 15, Consoli 6, Mazzon 7, Brina 13, Aluigi ne, Bonvicini (L), Turco, Zonta ne. All. Barbolini.