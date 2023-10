A2. Sfida al vertice per l'Omag Marignano: domani a Cremona si può riconquistare la vetta

Competere e lottare (soprattutto contro la sfortuna!) per tornare a vincere. Questo il motto della Omag Marignano alla vigilia della trasferta. Domenica 29 ottobre, le Zie incontreranno le padrone di casa del Cremona Ufficio Esperia al Palaradi. Nessun precedente fra le due squadre e nessuna ex in campo. La gara contro il team allenato da Zanelli non sarà semplice per Saguatti e compagne: affronteranno una squadra avversaria forte, in “casa loro” e decisa a contendersi il primo posto in classifica. L’Esperia vanta un roster di ottimo livello, dove Taborelli, Rossini e Piovesan compongono un trio d’attacco temibile.

Ma potrebbero arrivare insidie anche dal reparto centrale formato da Munarini e Ferrarini. Giorgia Caforio, libero della Omag, esprime chiaramente il sentimento della squadra: “Sappiamo che ci aspetta una partita insidiosa, come siamo consapevoli che lo sarà tutto il campionato. Noi dobbiamo pensare a noi stesse e ad esprimere al meglio il nostro gioco con continuità e puntare sulle nostre qualità più determinanti, bisognerà avere pazienza e lucidità.”

La formazione romagnola, che si è allenata alacremente per tutta la settimana, oggi pomeriggio partirà alla volta di Cremona e confida di essere raggiunta dai suoi inseparabili tifosi-Nipoti, peraltro sempre presenti nelle trasferte, nella giornata di domenica. Bertini scenderà di nuovo in campo con la formazione tipo: Turco in regia e Ortolani opposta, Parini e Consoli al centro, Saguatti e Nardo di banda e Caforio libero. La Cremona Ufficio Esperia molto probabilmente risponderà con Turlà al palleggio, Taborelli opposta, Rossini e Piovesan in banda, Munarini e Ferrarini centrali con Gamba libero.