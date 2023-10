A2. Le Zie incantano i loro nipoti alla prima in casa: l’Omag Marignano travolge Olbia

Nonostante le “disavventure” fisiche occorse questa settimana, è stata una grande prova dell’Omag Marignano al cospetto dei propri tifosi che ha vinto contro l’Hermaea Olbia con il punteggio di 3 a 0, consolidando la prima piazza. Le marignanesi, partite con i favori del pronostico, hanno primeggiato in tutti e tre i set sulla formazione rivale, senza affanni grazie ad una prestazione corale maiuscola. A differenza della partita di esordio, il servizio è stata una freccia in più nella faretra di coach Bertini. Turco, oggi in gran spolvero, ha mandato in doppia cifra tutte le sue attaccanti e con 5 punti personali, di cui tre ace. MVP di giornata Sveva Parini con 9 punti e l’85% in attacco.

Parte bene Olbia con Anello e Adriano ma la Omag Mt si rimette in carreggiata con Saguatti e Nardo. Lo strappo decisivo avviene con Consoli al servizio che piazza 4 ace nel parziale di 6-0 delle zie. Guadalupi si gioca i 2 time out in un amen: 14-6. Entra Fontemaggi per Orlandi. Funziona tutto alla perfezione in casa Omag-Mt. Olbia non riesce scardinare il muro delle zie cha allungano e chiudono in scioltezza il parziale: 25-9. Testa a testa anche in avvio di secondo set 3-3. Ma la correlazione muro difesa e la capacità di Turco di variare il gioco sfruttando tutte le sue attaccanti mette in seria difficoltà la compagine Gallurese, 14-8. Time out di Guadalupi. Non cambia nulla perché le Marignanesi non mollano un attimo e allungano ancora. 19-11. Il parziale scivola lentamente al suo epilogo con un pallonetto di Consoli. 25-19 Più equilibrato il terzo set con le squadre a braccetto 12-10.

Le padrone di casa allungano e coach Guadalupi richiama la squadra con un time out. 16-11- Le galluresi non ci arrendono e dopo essere state sotto 21-15 si riaffacciano con Bertini che chiama il suo time out- 21-19. Ci pensano Nardo e Ortolani a ristabilire le distanze 24-20 Chiude Saguatti. 25-20. Così capitan Saguatti a fine partita: “È stata una grandissima partita. Ho visto veramente una squadra unita su ogni pallone. Siamo partite forte riuscendo ad esprimere il nostro gioco. Ciò che mi rende più contenta è che, dopo una settimana veramente difficile con tanti acciacchi, ne siamo usciti in questo modo Spero tanto che Linda Cabassa non abbia avuto un infortunio grave”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-9 25-16 25-22)

OMAG: Nardo 16, Parini 9, Ortolani 14, Saguatti 13, Consoli 8, Turco 5, Caforio (L). Non entrate: Cangini, Salvatori, Giacomello, Meliffi (L), Ghibaudo. All. Bertini.

OLBIA: Imamura 3, Anello 3, Adriano 12, Orlandi 10, Gannar 4, Schmit, Blasi (L), Fontemaggi 2. Non entrate: Civetta, Parise, Marku, Buselli. All. Guadalupi.