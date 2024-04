Più romana o romagnola? Claudia Consoli è ormai un punto fermo dell’Omag Marignano

In attesa di conoscere il nome del coach che guiderà le Zie, l’Omag Marignano inizia a pianificare il suo nono campionato di Serie A2 di volley femminile, annunciando le prime conferme del roster. Il presidente Stefano Manconi, sottolineando il valore e le qualità delle giocatrici che hanno dimostrato il loro talento nel campionato appena concluso, ha confermato la centrale romana Claudia Consoli, giovanissima ma già veterana della squadra romagnola, con tre stagioni alle spalle con la maglia biancazzurra.

La sua esperienza e l’abilità nel gestire situazioni di gioco complesse sono un punto di forza per l’Omag, garantendo una buona dose di punti e un'organizzazione impeccabile nel reparto centrale. Lo scorso 1° febbraio, proprio Claudia Consoli era vicinissima al suo record personale di punti e ora si può fare il bilancio definitivo della stagione, visto che il campionato delle Zie è terminato ufficialmente.

Il primato precedente di punti era quello dello scorso anno quando era una giocatrice della Millenium Brescia, 215 prodezze per la precisione. Nel campionato 2023-2024 ha superato abbondantemente questo totale, sfiorando i 300 punti (290 per la precisione). Stesso discorso vale per i muri (67 contro i 45 della stagione 2022-2023), mentre il record degli ace è rimasto a due sole lunghezze (12 contro 14). È il segno che, come sempre, il Volleyrò Casal De’ Pazzi ci aveva visto giusto: Claudia Consoli si è formata proprio nel celebre vivaio romano, vincendo cinque titoli giovanili, conquistando poi gli Europei con l’Under 16 e risultando la miglior centrale proprio con questa selezione e con l’Under 17.

La conferma con l’Omag Marignano l’ha galvanizzata non poco, come si evince dalle dichiarazioni che ha rilasciato ai canali ufficiali del club riminese: “Sono super felice ed entusiasta di poter proseguire questo percorso. Credo molto nei progetti di questa squadra e di questa società, come ripeto sempre, un ambiente in cui si sta bene dà la possibilità di esprimersi al meglio e sono pronta a dare il massimo per la nuova stagione che affronteremo insieme. Anche se il campionato è appena finito l’idea di rimanere qui mi fa venire una voglia incredibile di ricominciare a giocare e sono davvero grata di aver avuto la possibilità di proseguire questa avventura. Ringrazio la società e un saluto speciale ai nipoti. Ci vediamo presto”.