L’Omag Marignano si tiene stretta Claudia Consoli: la centrale è vicinissima al record personale di punti

L’aria di San Giovanni Marignano sta facendo decisamente bene a Claudia Consoli. La centrale originaria di Marino (Roma) è la terza miglior realizzatrice dell’Omag nell’attuale campionato di Serie A2, ma soprattutto sta raggiungendo un traguardo personale che non può passare inosservato. Alla sua seconda esperienza con la Consolini Volley (la prima volta risale alla stagione 2021-2022), la giocatrice potrebbe festeggiare il suo compleanno domenica 4 febbraio (compirà 22 anni) con il record di punti mai messi a segno nella seconda categoria nazionale del volley femminile.

Lo scorso anno, quando era parte del roster della Millenium Brescia, Claudia Consoli mise a referto 215 prodezze in 28 gare. In questo campionato, tra l’altro dopo 19 match, ne ha già totalizzati 200, di conseguenza sognare il “sorpasso” già a Casnate contro la Tecnoteam Albese non è un azzardo. La centrale laziale, d’altronde, si è formata nel vivaio di talenti del Volleyrò Casal De’ Pazzi, società romana che le ha permesso di ritagliarsi più di una soddisfazione anche in Azzurro.

Si sta infatti parlando di una ragazza che ha vinto gli Europei con la Nazionale Under 16, eletta miglior centrale continentale con la stessa categoria e l’Under 17, oltre che vincitrice di cinque titoli giovanili. Non ci sono soltanto i punti che potrebbero trasformare la stagione in corso nella migliore della sua carriera. Anche gli ace complessivi sono a un punto di svolta: Claudia Consoli ne ha messi a segno finora 11, mentre il suo record in questo caso è sempre relativo allo scorso anno (14).

E che dire dei muri? Dai centrali ci si attende monster block di qualità e la giocatrice numero 7 dell’Omag non sta tradendo le attese, visto che è già stata protagonista del nuovo record personale in questo fondamentale (49 contro i 45 del campionato 2022-2023). In poche parole, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti e ci sono ancora diverse partite da disputare per migliorare ulteriormente queste statistiche.